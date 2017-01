Streit um Zug: Vucic von Aufschrift "überrascht"

Im Streit um die Wiederaufnahme des Zugverkehrs zwischen Serbien und dem Kosovo hat der serbische Premierminister Aleksandar Vucic am Montag die Verantwortung für die provokante Aufschrift auf dem Zug von sich gewiesen. Vucic zeigte sich "überrascht" über das Aussehen des Zuges, der am Samstag auf dem Weg in den Kosovo gestoppt worden war. Die Aufschrift "Kosovo ist Serbien" hatte im Kosovo für helle Empörung gesorgt.