Streit um Geburtstagsfeier des Opfers als Motiv

Er versuchte es erst, als Selbstmord zu tarnen, brach beim Verhör schließlich emotional zusammen und gestand: Christian E. steht im dringenden Verdacht, seine Ehefrau Karin erst erwürgt und dann von der Dachterrasse der gemeinsamen Wohnung in Wien in die Tiefe geworfen haben. Zuvor war das Paar laut Informationen der "Krone" heftig in Streit geraten, der schlussendlich in der schrecklichen Tat gipfelte: Bei der Auseinandersetzung soll es ausgerechnet um die anstehende Geburtstagsfeier des späteren Opfers gegangen sein.