Streit um Gebetspausen: 190 Muslime entlassen

190 muslimische Mitarbeiter eines Fleischverpackungsbetriebes sorgen in Fort Morgan im US- Bundesstaat Colorado seit mehr als zwei Wochen für Gesprächsstoff: Die Männer traten in einen mehrtägigen Streik, weil sie der Ansicht waren, nicht genug Zeit für Gebetspausen bekommen zu haben. Einen Tag vor Weihnachten griff das Unternehmen hart durch und feuerte die Gläubigen.