Streif- Abfahrt: Paris siegt vor zwei Franzosen!

Die Österreicher hatten im Gegensatz zum Super- G am Freitag, den Matthias Mayer gewann, am Samstag bei der Abfahrt nicht das Glück auf ihrer Seite. Vortagessieger Matthias Mayer fand nicht die perfekte Linie und wurde nur Achter: "Abfahrt ist eben nicht Super- G, dennoch ein perfektes Kitz- Wochenende für mich.

Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Max Franz war nach seinem Sturz natürlich sauer: "Ich habe mich so gut gefühlt, jetzt bin ich richtig enttäuscht." Und den möglichen Sieg hatte Hannes Reichelt schon ganz oben vergeben, als er einen echten Steher fabrizierte. "Dass ich danach so schnell gewesen bin, ist schön - aber am Ende ist es doch verpatzt." Der Routinier wurde Neunter.

Keine perfekte Siegesfahrt

Kurios: Die Siegesfahrt des Südtirolers Dominik Paris, der schon 2013 die Abfahrt in Kitzbühel gewinnen konnte, war nicht perfekt. In jedem Abschnitt gab es Schnellere, doch Paris konnte das ideale Paket ins Ziel retten und hat den Sieg somit mehr als verdient. "Es ist das größte und wichtigste Rennen der Welt, ich bin unglaublich stolz, hier erneut gewonnen zu haben!"

Platz zwei ging völlig überraschend an Valentin Giraud Moine aus Frankreich vor seinem Landsmann Johan Clarey.