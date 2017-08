Straßenräuber nach acht Überfällen festgenommen!

Jener Serienräuber, der über Wochen sein Unwesen in Graz getrieben hat, ist gefasst. Immer wieder hatte der Mann vorwiegend ältere Damen überfallen und teils lebensgefährlich verletzt. Wie die "Krone" jetzt erfuhr, klickten für den 31- jährigen Verdächtigen in der Nacht auf Donnerstag in Rumänien die Handschellen.