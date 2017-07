Straßenbahnfahrer raste mit 45 km/h in Kurve!

Wie Polizeisprecher Thomas Keiblinger gegenüber krone.at sagte, sei der Bim- Lenker viel zu schnell in die Kurve bei der Eichenstraße Ecke Aßmayergasse gerast: "Statt 15 km/h fuhr die Straßenbahn 45 km/h." Das 40 Tonnen schwere Fahrzeug dürfte im Zuge der hohen Geschwindigkeit aus den Gleisen gesprungen sein und donnerte gegen eine Hausmauer.

Foto: Gerhard Bartel

Berufsrettung rückte mit zehn Teams an

Die Wiener Berufsrettung rückte mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften an: Laut Sprecherin Corina Had wurden gleich zehn Teams zur Unfallstelle geschickt: "Bei so einer Alarmierung weiß man nie, was einen erwartet", so Had am Sonntagabend gegenüber krone.at.

Die schlimmsten Befürchtungen der Einsatzkräfte wurden zum Glück nicht Wirklichkeit: Insgesamt wurden zwar acht Menschen - darunter auch der Straßenbahnlenker selbst - verletzt, sie kamen allerdings mit Abschürfungen und Prellungen davon.

Foto: wienweit medien

Keine Hinweise auf Alkoholisierung

Warum der Straßenbahnfahrer mit derart überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, ist noch unklar. Laut Keiblinger habe nichts auf eine Alkoholisierung hingewiesen. Der 38- Jährige war nach dem Unfall wie auch die anderen Opfer ins Spital gebracht worden. Welche Konsequenzen dem Lenker nun drohen, ist noch nicht bekannt.