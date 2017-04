Straße in Indien verschluckt Bus und Auto

Der ungewöhnliche Unfall geschah gegen 14.30 Uhr Ortszeit, Vormittag unserer Zeit. Als der Buslenker mit seinem Fahrzeug in einer Haltestelle in der Anna- Salai- Straße stand, bemerkte er Erschütterungen und sah, wie die Straße vor ihm aufbrach. Sofort wies er seine Passagiere an auszusteigen. Als alle Menschen das Fahrzeug verlassen hatten, versanken der Bus wie auch ein Honda in dem Loch.

Rettungskräfte und die Polizei eilten sofort zum Unfallort und sperrten die Gegend ab. Mehrere Leichtverletzte wurden medizinisch versorgt.

Das Loch dürfte durch Tunnelgrabungsarbeiten, die in der Nähe stattfanden, entstanden sein.