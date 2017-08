Straches Lieblingsthemen kommen auf Samtpfoten

Die Freiheitlichen haben sich ein Beispiel an ÖVP- Chef Sebastian Kurz genommen und geben die Inhalte ihres Wahlkampfs nur scheibchenweise preis. Am Dienstag hat die "Krone" den ersten Appetithappen für die weitere Ausrichtung der freiheitlichen Kampagne erhalten.

Die FPÖ nähert sich dem Thema Sicherheit und Heimat im Wahlkampf auf eher spielerische Weise an. Foto: FPÖ, krone.at-Grafik

Videoclip als Anspielung auf Kurz: Ehemann im türkisen Pyjama

In einem Videoclip, der über die sozialen Medien hinausgespielt wird, geht die FPÖ in unterhaltsamer Form an das Thema Sicherheit heran. Szenen des Films zeigen ein Paar, "Die Hubers", im Bett, während im Erdgeschoß die Geräusche möglicher Einbrecher zu hören sind. Als neckischer Hinweis auf Kurz wird der Ehemann in einem türkisen Pyjama gezeigt - Türkis ist die aktuelle ÖVP- Farbe. Das Haus des Ehepaares ist mit einer rot- weiß- roten Fahne geschmückt, ein mehr oder minder dezentes Synonym, dass das Haus für die Heimat Österreich steht.

Das Video, in dem Strache nur als kleines Foto im FPÖ- Parteilogo auftaucht, zeigt die Handschrift des Parteistrategen Herbert Kickl. Er will, wie in der freiheitlichen Zentrale erklärt wird, mit dem Film am Ende auch auf Versäumnisse in der Integrationspolitik hinweisen.

Claus Pándi, Kronen Zeitung