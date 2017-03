Strache: "Wir brauchen einen Stopp des Irrsinns!"

Begonnen hatte der Abend bei Heringsteller mit Getränk um 15 Euro, Heimatklängen der Blasmusik von St. Marien am Hausruck und deftigen Worten von Oberösterreichs Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner.

Ihn freute es vor allem, in einem Bundesland Landeshauptmannstellvertreter zu sein, in dem "die FPÖ mehr Stimmen hat als die SPÖ und Grüne zusammen haben". Er malte das bekannte blaue Weltbild von rechtschaffenen Österreichern und deren christlichen Werten. Aber auch "für die fleißigen Asylwerber sind wir Ansprechpartner" geworden, so der Landesparteiobmann. Gleichzeitig warnte Haimbuchner vor der "Parallelgesellschaft als Pulverfass".

Strache: "Wir sind doch nicht in Nordkorea"

Strache legte mit einer schallenden Kritik an den österreichischen Medien los, "auch wenn es natürlich auch gute Journalisten gibt". Besonders kritisch sehe er aber den ORF, der sich teilweise als "Offizieller Regierungs- 'Fake'- Sender" betätige. Unter anderem etwa bei der Angelobung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, wo der verhaltene Applaus der Freiheitlichen unnötig breitgetreten worden sei. "Wir sind doch nicht in Nordkorea", polterte der FPÖ- Chef und verwehrte sich gegen bestellte und übertriebene Ovationen.

Dann nahm er die "ehemals so stolze SPÖ" ins Visier und plädierte dafür, die Straße vor deren Zentrale in "Blödelstraße" umzubenennen. Nicht anders seien Vorschläge wie die Umbenennung des Heldenplatzes oder das Aufstellen eines Ho- Chi- Minh- Denkmals in Wien zu erklären. Bundeskanzler Christian Kern habe sich noch nie einer Wahl gestellt und sei daher nicht "demokratiepolitisch legitimiert". Seine angebliche Wirtschaftskompetenz habe er bei den staatlichen ÖBB erworben und sei insofern zu hinterfragen.

"Kern ist ein Faymann mit Sonnenbrille"

"Alles was da kommt, ist Dampfplauderei. Ein bissl besser angezogen als der Werner Faymann ist er schon, aber er ist halt ein Faymann mit Sonnenbrille", scherzte Strache und verglich ihn mit der britischen Comedyfigur "Mr. Bean". Als "Bettvorleger" - wie es Kern bei seiner Aschermittwochsrede in Deutschland ausgedrückt hatte - würden er und die Freiheitlichen jedenfalls nie enden, so der FPÖ- Chef.

Nächster Schwerpunkt war die Europäische Union, vor der die heimischen Politik auf den Knien liegen würde. "Wir brauchen ein anderes Europa", stellte er einmal mehr fest. Es solle nicht auf die Briten geschimpft werden, weil diese aus dem EU austreten. Vielmehr solle es ordentliche Verhandlungen über die genauen Bedinungen geben. Zudem sollten endlich die Sanktionen gegen Russland aufgehoben werden und die Beziehungen zu den USA gestärkt werden. "Dieses fast schon tägliche Trump- Bashing können die Leute nicht mehr hören!"

Zuwanderung: "Wir brauchen eine Nullgrenze"

Erwartungsgemäß nahm Strache aber auch die heimische Zuwanderungspolitik ins Visier. "Wir brauchen keine Obergrenze, sondern eine Nullgrenze. Und eigentlich sogar eine Minuszuwanderung", rief er in den gefüllten Saal. Gefragt sei in Wahrheit ein "Stopp des Irrsinns". Der Islam sei kein fixer Bestandteil Österreichs, wie es andere Parteien immer wieder behaupten würden. Nur die Freiheitlichen seien der Garant dafür, dass dies auch so bleibe.

Ein Problem bei diesen "Multi- Kulti- Fantasien" sind laut Strache die Grünen in ihren "Bobo- Vierteln mit den Sojaschnitzeln", wo sie "mit den realen Problemen nichts zu tun haben". "Diese linken Gutmenschen lieben jede Kultur außer der eigenen."