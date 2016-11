"Strache und Hofer sind Teil des Establishments"

Van der Bellen selbst sei nach eigener Aussage erst spät Berufspolitiker geworden und hätte 30 Jahre lang was anderes gemacht. "Im Gegensatz dazu sind meine Konkurrenten schon länger Berufspolitiker." Dass ihn in letzter Zeit viele etablierte Politiker von anderen Parteien unterstützen, sehe Van der Bellen keinesfalls negativ. "Ich bin stolz, dass mich Leute unterstützen, die etwas für Österreich geleistet haben."

Van der Bellen: "Erhalte Zuspruch von ganz einfachen Leuten"

Jedoch würden sich in seinem 10.000 Personen umfassenden Unterstützungskomitee Menschen aus allen Berufsgruppen befinden. "Das sind keineswegs nur etablierte Politiker. Ich erhalte auch immer wieder viel Zuspruch von Arbeitern oder Angestellten, also von ganz einfachen Leuten. Wenn das alles Schickeria ist, wie von der FPÖ gerne behauptet, dann hab ich etwas missverstanden." Zur Erinnerung: Hofer warf Van der Bellen vor der ersten Stichwahl vor, nur die Hautevolee zu haben.

Am Dienstag hatte Van der Bellen vor einer Machtübernahme durch die FPÖ und vor einer "Art Alpen- Mordor", also dem Land allen Übels in "Herr der Ringe" , gewarnt. Am Mittwoch konterte FPÖ- Chef Heinz- Christian Strache: Die Aussagen Van der Bellens seien "peinlich", der Ex- Grüne "entwickelt sich zum Gollum".

VdB: "Mit Todesstrafe kein EU- Beitritt der Türkei"

Van der Bellen schloss in der "ZiB 2" unterdessen einen EU- Beitritt der Türkei bei Einführung der Todesstrafe aus. "Dann hat es keinen Sinn weiter über einen Beitritt zu verhandeln, dann ist die rote Linie überschritten", sagte der Ex- Parteichef der Grünen. Zudem würde er das geplante Freihandelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada "momentan nicht unterschreiben". Parallelen zum US- Wahlkampf sehe Van der Bellen in Österreich nicht. Auch keine zwischen Donald Trump und Norbert Hofer. "Da gibt es schon Unterschiede. Selbst die getätigten Untergriffe der FPÖ oder Hofer sind harmlos im Vergleich zu den USA", so van der Bellen.