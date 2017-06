Strache poltert: "Kurz kündigt immer nur an"

Kurz hätte in seiner Eigenschaft als Integrationsminister schon längst handeln können, erklärt Strache. Es sei aber nichts geschehen, ergänzt der FPÖ- Chef. "Nicht zuletzt deshalb ist davon auszugehen, dass Kurz seinem Ruf als Ankündigungsweltmeister weiterhin gerecht bleiben wird", so Straches scharfe Kritik am ÖVP- Spitzenkandidaten.

Foto: APA/Hans Punz (Symbolbild)

"Vorgeschmack auf nahenden Wahlkampf"

Der FPÖ- Chef meint, die jetzt erhobene Forderung von Kurz nach Schließung der islamischen Kindergärten sei "wohl nur ein erster Vorgeschmack auf den nahenden Wahlkampf". In der Realität mangle es Kurz an "Willen und Mut, die Forderungen in Taten umzusetzen". Strache kommt zu dem Schluss, dass es "für tatsächliche Veränderungen die FPÖ braucht, weil die jetzigen Regierungsparteien es nicht tun".

Kronen Zeitung