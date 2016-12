Strache oder Hofer: Posse um den Hauptredner

Das traditionelle FPÖ- Neujahrstreffen findet 2017 am 14. Jänner in Salzburg statt. In der Salzburgarena wird nicht nur Parteiobmann Heinz- Christian Strache das Wort ergreifen, sondern auch der unterlegene Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer. Wer wann und in welcher Reihenfolge ans Rednerpult treten wird, darüber war man sich in der FPÖ aber offensichtlich etwas uneins, wie verschiedene auf Facebook gepostete Flyer zum Event belegen ...