Strache: "Kennen doch die Spielchen mit Umfragen"

Die neue Brille fehlt beim TV- Talk von Heinz- Christian Strache im "Krone"- Newsroom, sie werde auch bei den TV- Konfrontationen "nur zum Lesen" ausgepackt, sagt der FPÖ- Chef. Und er will erst mit dem TV- Streitgespräch am 21. August in den Wahlkampf starten: "SPÖ und ÖVP sind doch schon seit Mai im Wahlkampf. Wir werden unsere Kräfte bündeln."

In einer Koalition will FPÖ das Innenressort

Dass die FPÖ in Wien Probleme hätte, bestreitet Strache: "Die SPÖ fällt in Wien unter 30 Prozent, wir sollten 24, 25 Prozent schaffen. In Wien erwarten wir eine Abrechnung der Wähler mit Rot/Grün und dem Verkehrs- und Sozialchaos." Bei der Frage, ob Schwarz- Blau schon fix sei, wie das die SPÖ verbreitet, kontert der FPÖ- Chef mit einer Attacke auf die Kanzlerpartei: "Die SPÖ will damit nur ihren Spaltungsprozess stoppen."

Grenzsicherung "ganz wesentlich"

Sollte sich aber eine ÖVP- FPÖ- Koalition ergeben, ist es für Strache "ganz wesentlich", dass die FPÖ das Innenressort erhält: "Denn wenn es die EU nicht schafft, Europas Außengrenzen zu schützen, müssen wir unsere österreichischen Grenzen sichern." Das wäre auch seine allererste Handlung bei einer Regierungsbeteiligung.

