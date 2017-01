Strache: "Hütet euch vor falschen Propheten"

Nach der Grundsatzrede von Bundeskanzler Christian Kern am Mittwoch folgte am Samstag der "Konter" von Heinz- Christian Strache. Der FPÖ- Chef, dessen Partei aktuell in Umfragen führt, hielt eine Rede beim traditionellen freiheitlichen Neujahrstreffen in Salzburg. Strache erklärte gleich zu Beginn, man müsse Arbeitsplätze schaffen und Mindestlohn- sowie Pensionserhöhungen sicherstellen - anstatt Menschen "illegal nach Österreich hineinzulassen". Den Bundeskanzler bezeichnete er als "Meister der schön gekleideten Worthülsen" in "gefährlichsten Zeiten".