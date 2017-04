Strache feiert "großen Österreicher" Mateschitz

"Ein bemerkenswertes Interview!", freute sich der FPÖ- Chef auf Facebook. "Ein außergewöhnlicher Mensch, der - in Zeiten wie diesen - seine Bodenhaftung nicht verloren hat und außergewöhnlichen Weitblick beweist! Chapeau!" Strache dankte dem Milliardär ausdrücklich für die "offenen und ehrlichen" Worte - Mateschitz sei ein "großer Österreicher", der für unser Land Enormes geleistet habe.

Mateschitz als "Identitären" - Sprecher

Wie berichtet, hatte das Interview auch bei den krone.at- Lesern großen Anklang gefunden . Einige Leser empfahlen Mateschitz gar, eine Polit- Karriere in Betracht zu ziehen, und sahen "endlich wieder Hoffnung" in diesen gefährlichen Zeiten. Zweifelhafte Ehre widerfuhr Mateschitz allerdings auch seitens der "Identitären Bewegung" - die seine Zitate inklusive "Identitären"- Logo und Porträt des Unternehmes verbreitete.

"Unternehmen wäre in Kürze pleite"

"Würde man in einem Unternehmen Fehlentscheidungen dieser Tragweite treffen, wäre man in Kürze pleite", hatte der mächtige Red- Bull- Boss unter anderem in dem Interview mit der "Kleinen Zeitung" erklärt. Demnach hätte man im Zuge der Flüchtlingskrise die Grenzen schließen und schärfer kontrollieren müssen. Lobende Worte fand der 72- Jährige hingegen für US- Präsident Donald Trump, Russland und für Außenminister Sebastian Kurz.