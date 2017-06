Strache: 200 Grundsätze für freiheitliche Politik

Die Wahl sei kein "Beauty- Contest in Slim- Fit- Anzügen", so Strache am Samstag im Ö1- "Journal zu Gast".

Strache will Regierungsamt

Er fordert mehr direkte Demokratie, die Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft etwa in Wirtschafts- , Arbeiter- oder Ärztekammer und ein Regierungsamt für sich selbst. Insgesamt 200 Grundsätze für eine freiheitliche Politik will er schon bald vorlegen.

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, Kanzler Christian Kern Foto: APA, thinkstockphotos.de, krone.at-Grafik

In Hinblick auf den Eurofighter- U-Ausschuss betonte Strache, dass er sein Ehrenwort gegeben habe, dass der Ausschuss nach der Wahl wieder eingesetzt werde.

Aufhorchen ließ der FPÖ- Chef mit seiner Meinung zum Klimaschutz: Für ihn sei es keineswegs erwiesen, dass der Mensch eine große Mitschuld am Klimawandel trage.

AK- Päsident Kaske: "Gefährliches Spiel"

Arbeiterkammerpräsident Rudolf Kaske bezeichnet die Forderung nach dem Abschaffen des Kammernzwangs als "gefährliches Spiel mit dem sozialen Frieden in Österreich".

Kronen Zeitung