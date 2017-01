Störte Hacker Neujahrsrede der dänischen Königin?

Ausgerechnet vor der Fernsehübertragung der traditionellen Neujahrsansprache der dänischen Königin am Silvesterabend waren die Bildschirme plötzlich schwarz. Jetzt stellte sich heraus: Hinter der TV- Störung in Dänemark könnte ein Hackerangriff steckten. Die Polizei nahm am Donnerstag einen 51- jährigen Mann fest.