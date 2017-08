Stinksauer! Zidane tobt wegen Ronaldo- Sperre

Ronaldo hatte am Sonntag beim 3:1- Sieg im spanischen Supercup- Hinspiel in Barcelona Gelb- Rot gesehen. Nachdem er sich nach seinem Torjubel beim 2:1 das Trikot ausgezogen hatte, war der 32- jährige Weltfußballer aus Portugal wegen einer Schwalbe wenig später nochmals verwarnt worden.

Foto: AFP

Und da Ronaldo bei seinem Abgang nach der Ampelkarte den Schiedsrichter geschubst hatte (siehe Video oben), wurde er am Montag für fünf Matches gesperrt. "Das ist zu viel", bekräftigte Zidane.

Real hat deswegen Einspruch beim spanischen Fußball- Verband eingelegt, der noch am Mittwoch vor dem Supercup- Rückspiel (ab 23 Uhr) in Madrid behandelt werden soll. In diesem kann Real nach dem UEFA- Supercup- Gewinn in der Vorwoche den bereits zweiten Titel in der noch jungen Saison holen.