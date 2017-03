Stinksauer! Arsenals Fans fordern Wenger- Rauswurf

Angesprochen auf seine Zukunft, gab sich Wenger nach dem siebenten Achtelfinal- Aus in der Königsklasse nacheinander wortkarg. "Ich habe euch dazu nichts zu sagen, danke vielmals", antwortete er einem "Sky"- Reporter. Sein Kontrakt bei den "Gunners" läuft im Sommer aus, laut englischen Medienberichten soll ihm ein neues Arbeitspapier bereits vorliegen. Was die Fans davon halten? "Kein neuer Vertrag", stand auf einem weiteren Banner.

Lehmann hält zu Wenger

Viele Fans der "Gunners" hatten bereits frühzeitig das Stadion verlassen. Für Arsenal war das 1:5 gegen die Bayern die bisher höchste Niederlage in der heimischen Emirates- Arena. "Wenger verliert deutlich den Einfluss auf seine Spieler, wie man an deren komplettem Mangel an Leidenschaft sieht", schrieb der "Independent".

Einen Fürsprecher fand Wenger im früheren deutschen Teamtorhüter Jens Lehmann. "Er muss jetzt bleiben, weil er so viel für den Klub getan hat", sagte Lehmann, der von 2003 bis 2008 unter Wenger bei Arsenal gespielt hatte. "Wahrscheinlich braucht er jetzt ein bisschen mehr Zeit und ein paar neue Spieler. Dann könnte es nächste Saison wieder anders aussehen."

