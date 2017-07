Steward schlägt Fluggast mit Weinflaschen auf Kopf

Laut der "Washington Post", die sich in ihrem Bericht auf das FBI beruft, war die Boeing 767 der Fluggesellschaft Delta eine Stunde in der Luft, als der 23- Jährige seinen Platz in der ersten Klasse verlassen, zunächst eine Toilette aufgesucht und sich dann auf den Hebel der rechten Tür geworfen habe.

Zwei Flugbegleiter, die ihn stoppen wollten, seien zur Seite gestoßen und ein dritter zu Boden geboxt worden. Nachdem der Mann auch einen weiteren Passagier geschlagen habe, habe ein Crewmitglied zwei Weinflaschen auf dem Kopf des Mannes zerschmettert - doch ebenfalls ohne Wirkung. Es habe mehrerer Mitreisender bedurft, um den Mann schließlich zu überwältigen.

Foto: AFP/picturedesk.com/Marcel Antonisse

Laut dem Bericht hatte der Passagier den Türhebel schon halb hochgezogen gehabt. Die Tür hätte sich Crewmitgliedern zufolge öffnen können, wenn die Maschine zu diesem Zeitpunkt auf einer niedrigeren Höhe geflogen wäre.

Flugzeug musste umkehren

Was den Mann zu seinem Verhalten bewog, wurde zunächst nicht bekannt. Er habe vor dem Start nur ein Bier getrunken und sei nüchtern erschienen, so die Zeitung. Die Maschine war noch während des Handgemenges umgekehrt und zurück nach Seattle geflogen.