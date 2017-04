Steuerbetrug? Razzien bei West Ham und Newcastle

Wie die britische Steuerbehörde mitteilte, gab es dabei mehrere Festnahmen von "Männern aus dem Profifußball- Geschäft". Geschäftsbücher, Unterlagen aus der Buchhaltung, Computer und Mobiltelefone seien beschlagnahmt worden.

180 Steuerbeamte sollen in Großbritannien und auch in Frankreich im Einsatz gewesen sein. Nach BBC- Informationen geht es in der Steueraffäre um die Summe von fünf Millionen Pfund (5,89 Mio. Euro).

Der Premier- League- Klub West Ham sagte den Behörden die volle Unterstützung bei den Untersuchungen zu. Newcastle hatte erst vor wenigen Tagen die Rückkehr in die oberste Spielklasse fixiert.