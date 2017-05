Steuer hinterzogen: Ehefrau von Nitsch verurteilt

Der Malerfürst begleitete Gattin Rita, nahm in der zweiten Zuschauerreihe Platz. Der Prozess dauerte nur kurz - die Ehefrau war nicht nur geständig, sondern hat die hinterzogenen 190.749,33 Euro an Umsatz- und 774.518,75 Euro an Einkommenssteuer bereits an den Fiskus überwiesen.

Hermann Nitsch verfolgte den Prozess. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Steuerbetrug nach Einbruch aufgeflogen

Vier Jahre lang dauerte das Ermittlungsverfahren - und war an Pikanterie schwer zu überbieten. Aufgeflogen ist die Sache nach einem Einbruch in der Wohn- und Schaffensstätte des Ehepaares in Prinzendorf. Rita Nitsch gab bei der Polizei an, dass sich im ausgeräumten Tresor rund 400.000 Euro Bargeld und Schmuck im Wert von 100.000 Euro befunden hätten. Wahr aber war: Es handelte sich um rund 1,5 Millionen Euro Gesamtschaden, bedingt durch gebunkertes Schwarzgeld.

Rita Nitsch auf der Anklagebank Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Davon wusste Nitsch nichts , aber Detektiv Dietmar Guggenbichler, den Frau Nitsch engagiert hatte, wusste alles. Man zerstritt sich, der mittlerweile Verstorbene ging zu Polizei und Finanz - und zeigte seine Kundin an.

Steuerschuld wurde geschätzt

Die Steuerschuld konnte dann nur geschätzt werden, weil die verkauften Nitsch'schen Kunstwerke via Galerien und Kunsthändler über die ganze Welt verstreut sind - und die Käufer nicht gerade auskunftsfreudig waren.

Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Das Urteil beträgt 290.000 Euro Strafe, weil der Staatsanwalt den Vorwurf der Gewerbsmäßigkeit zurückgezogen hatte. Dies deshalb, weil in Österreich zwischen Eheleuten Gütertrennung herrscht, die Bilder also das Eigentum von Hermann Nitsch sind und seine Frau von fremdem Einkommen Steuern hinterzog.

Gabriela Gödel, Kronen Zeitung