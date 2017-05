Sterilisiertes NFL- Ass zeugt bereits 13. (!) Kind

Nach Tochter Jurzie und Sohn Jagger sollte es das mit dem Nachwuchs eigentlich gewesen sein - danach, im Jahr 2013, unterzog sich Cromartie dem Eingriff, der den damals 29- jährigen US- Amerikaner eigentlich "entschärfen" sollte.

Doch weit gefehlt: Bereits im Jahr 2015 wurden der NFL- Profi und seine Model- Ehefrau von der Nachricht überrascht, dass Zwillinge auf dem Weg seien. "Oh, scheisse! Echt jetzt? Wie konnte das passieren?”, war damals laut Terrricka seine erste Reaktion. Dabei hatte sich Cromartie bereits im Jahr 2010 als "nur" zehnfacher Vater in einer HBO- TV- Sendung nur schwer an die Namen von all seinen Kindern erinnert.

Cromartie mit Terricka und den Zwillingen Jinx und Jadore Foto: AFP

Nun also das 14. Kind, das bereits 3. nach einer Sterilisation und den bereits "geschlüpften" Jinx und Jadore! Und tatsächlich ist so etwas nicht völlig auszuschließen: Nach einer US- Studie kommt es bei 15 bis 20 von 10.000 Paaren nach einer Sterilisation trotzdem zu einer Schwangerschaft.