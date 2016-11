Sterbender Bub (7) verabschiedet sich von Freunden

Nur Tage vor seinem achten Geburtstag starb Marshall, seine trauernde Familie veröffentlichte die Nachricht am 30. Oktober auf der Facebook- Seite seiner Oma Elsie, einer Krankenschwester, die sich um den schwer kranken Buben kümmerte. "Er ist jetzt im Himmel. Hier war seine Hölle und nun ist er frei", schrieb sie dazu.

Foto: facebook.com/Elsie Clark

Marshall sei ein sehr tapferer Junge gewesen: "Seine Entschlossenheit und seine Fröhlichkeit haben mich erstaunt. Als er nicht mehr gehen konnte, hat er gelernt, sich kriechend fortzubewegen. Als es ihm immer schwerer fiel, mit Messer und Gabel zu essen, hat er einfach zwei Gabeln genommen. Und auch als er ans Bett gefesselt war, sich nicht mehr bewegen oder reden konnte, hat er immer noch gelächelt."

"Ich werde wieder essen und laufen können"

Was für ein unglaublich reifes Kind Marshall war, zeigt auch sein Abschiedsbrief, den er seinen Eltern kommuniziert hatte und der nach seinem Tod veröffentlicht wurde. "Liebe Freunde", ließ Marshall seinen Freunden per Facebook ausrichten, "das wird meine letzte Nachricht hier sein, denn wenn ihr das lest, bin ich bereits im Himmel. Das ist okay, weil Nana mir alles darüber und über all die wundervollen Dinge, die ich hier tun kann, erzählt hat. Dort gibt es einen Haufen Rutschen und Erdbeeren und Cupcakes, und ich werde wieder essen können und laufen und Videos anschauen."

Er sei etwas besorgt gewesen, weil er fürchtete, die Menschen, die er so liebe, zu sehr zu vermissen, "aber Nana hat mir gesagt, dass die Liebe der Menschen für mich stark ist und dass es sein wird, als ob sie bei mir wären".

"Freut euch für mich, ich bin nicht länger gefangen"

"Ihr seid bei mir gewesen und habt mich unterstützt und geliebt, und ich wollte euch aus tiefstem Herzen danken. Aber jetzt muss ich auf Wiedersehen sagen." Die Menschen sollten aber nicht traurig sein, sondern sich für ihn freuen, "dass ich nicht länger in einem Körper gefangen bin, der mich davon abgehalten hat, meine Kindheit zu genießen. Jetzt kann ich all die Dinge machen, die ich so sehr vermisst habe", schloss Marshall seinen Brief.