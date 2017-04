Steirerin versteckte Gold im Auto: Gestohlen!

Laut Aussage der 52- Jährigen - sie führt einen Beherbergungsbetrieb - stellte sie ihren blau lackierten Mercedes am Mittwoch gegen 15.30 Uhr auf dem Hauptplatz im Bereich der Mariensäule ab.

Wollte drohender Insolvenz entkommen

Die zwölf Barren, welche die Frau in den Achtzigern in der Phase des Goldpreisverfalls günstig erworben hatte, befanden sich in einem Sackerl. Dieses wiederum steckte in einer Kühltasche. Laut Angaben der Unternehmerin wollte sie einer Bank das Gold verkaufen und mit dem Erlös eine drohende Insolvenz abwenden.

Foto: APA/EPA/Ralf Hirschberger

Wagen war plötzlich unversperrt

Plötzlich, so die Frau, sei ihr eingefallen, dass sie in ihrem Betrieb einen für die Abwicklung des Geschäfts erforderlichen Ausweis vergessen habe. "Als sie zehn Minuten danach zum Wagen zurückkam, war er plötzlich unversperrt", berichtet ein erhebender Beamter, "die Goldbarren waren weg."

Erhebungen laufen. Es wäre möglich, dass Täter die Frau beobachtet und mittels Störsender das Versperren des Autos verhindert hatten.

Kronen Zeitung