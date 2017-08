Steirer geht mit Gewehr einkaufen - Cobraeinsatz

In der Steiermark hat ein 61- Jähriger, der mit einem Gewehr in ein Lebensmittelgeschäft einkaufen ging, für Aufsehen gesorgt. Nachdem er seinen Einkauf tätigte, wurde die Polizei alarmiert und stellte fest, dass gegen den Mann bereits ein Waffenverbot vorliegt. Um ihn festzunehmen, rückte die Spezialeinheit Cobra an. Sein Luftdruckgewehr inklusive Munition wurden ihm abgenommen.