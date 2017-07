Stefan Maierhofer "klaut" Rapid den Auftaktsieg

Für Stefan Maierhofer war es das 50. Bundesliga- Tor in seiner Karriere: "Die Art und Weise, wie wie in diesem Spiel zurückgekehrt sind, war schon beeindruckend", so Maierhofer.

Rapid hatte lange Zeit eine starke Partie gemacht, lag durch Tor von Auer (25.) und Wöber (57.) auch verdient vorne, aber die extreme Hitze (über 30 Grad) und die Unterzahl forderten am Ende ihren Tribut. Mattersburg kämpfte beherzt und hat sich den Punkt letztlich verdient.

Foto: APA/EXPA/SEBASTIAN PUCHER

Rapid- Trainer Goran Djuricin: "Wir haben die langen Bälle nicht gut verteidigt. Ein 2:0 darf man daheim nicht aus der Hand geben, das tut weh. Teilweise haben wir richtig gut Fußball gespielt, aber es war nicht genug." Zur roten Karte von Joelinton, der nach einem Foul an sich den Gegenspieler getreten hat: "Es wird mit ihm noch Gespräche geben, so etwas darf in Zukunft nicht mehr vorkommen. Aber er ist ein junger Spieler, da passieren solche Sachen leider manchmal."

Bundesliga, 1. Runde:

SK Rapid Wien - SV Mattersburg 2:2 (1:0)

Wien, Allianz- Stadion, 17.800,

SR Hameter

Tore: 1:0 (25.) Auer, 2:0 (57.) Wöber, 2:1 (74.) Prevljak, 2:2 (79.) Maierhofer

Rapid: Strebinger - Pavelic, Sonnleitner, Wöber, Schrammel - Auer, Schwab - Murg (66. Schaub), S. Hofmann (75. Sobczyk), Keles (82. Bolingoli) - Joelinton

SV Mattersburg: Kuster - Hart, Ortiz (75. Bürger), Rath, Novak (51. Pink) - Erhardt, Jano - Höller, Ertlthaler (46. Prevljak), Gruber - Maierhofer

Gelbe Karten: Sonnleitner bzw. Rath, Höller

Rote Karte: Joelinton (23./Tätlichkeit).