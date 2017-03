Stefan Maierhofer ist wieder das "Phantom"

Das nächste Duell in der Bundesliga wäre für "Major" Stefan Maierhofer etwas ganz besonderes. Bereits vor neun Jahren sorgte er als "Phantom von Hütteldorf" bei Rapid für Aufsehen. Der Mythos begann am 18. März 2008 im 285. Wiener Derby: Maierhofer, der kurz davor einen Nasenbeinbruch erlitt, schoss Rapid mit seiner Gesichtsmaske per Doppelpack zum Sieg.

Am 18. März 2017 empfängt Rapid den SV Mattersburg. Und nun könnte der Stürmer erneut als "Phantom" auflaufen. Allerdings im Dress der Burgenländer. Die Ärzte rieten ihm, drei bis vier Wochen zu pausieren, doch der 34- Jährige möchte gegen Rapid unbedingt dabei sein.

"Da ist das Ding! Mittwoch bekomme ich meine neue Maske und dann geht's retour auf den Rasen. Voller Motivation in die neue Woche!", schrieb der Mattersburg- Stürmer auf Facebook.

Zuletzt hatte er mit dem Vorwurf fehlender Mentalität bei den Rapid- Spielern für Ärger bei Damir Canadi gesorgt. Hier im Video sehen Sie die Reaktion des Rapid- Trainers:

Video: Divos