Stefan Kraft & Kamil Stoch pfeifen auf die Quali

Die fix gesetzten Gesamtweltcup- Rivalen Stefan Kraft und Kamil Stoch sowie Michael Hayböck und Andreas Wellinger ließen den Ausscheidungsdurchgang nach starken Probeflügen aus. Der deutsche Vizeweltmeister Wellinger (240,5), Kraft (234,5), Stoch (231,5) und Hayböck (237,0) waren im zweiten Trainingsdurchgang die Besten gewesen.

In Abwesenheit des nicht nominierten Gregor Schlierenzauer verpassten seine Teamkollegen Markus Schiffner (206 m/36.) und Daniel Huber (164 m/61.) den Einzug in den Hauptbewerb. Der ursprüngliche Quali- Sieger Johann Andre Forfang (NOR/241,5 m) wurde wegen eines regelwidrigen Anzugs aus der Wertung genommen. Für den zweiten Einzelbewerb am Sonntag wird es keine Qualifikation geben, nur die Top 30 des Gesamtweltcups sind startberechtigt.