Stau- Alarm zum langen Pfingst- Wochenende!

Viele Österreicher nutzen das verlängerte Wochenende für Tagesausflüge und Kurzurlaube. Schon seit Freitagabend rollt die Reisewelle Richtung Süden - mit Staus in den Nadelöhren ist zu rechnen. Zusätzlich starten unsere deutschen Nachbarn in Bayern und Baden- Württemberg in die zweiwöchigen Pfingstferien. Hochbetrieb also auf unseren Straßen.

Nerven bewahren im Auto!

Der ARBÖ- Informationsdienst rechnet mit zwei Reisewellen. Die erste wird ab dem frühen Nachmittag am Freitag vor allem die Stadtausfahrten der Ballungszentren betreffen. Spitzenreiter in der Stauberichterstattung wird Wien sein. Aber auch rund um Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck müssen die Autofahrer bis in die Abendstunden erhebliche Verzögerungen einplanen.

Starker Rückreiseverkehr am Montag befürchtet

Die zweite Reisewelle, bedingt durch die Pfingstferien in Süddeutschland, wird ab den Morgenstunden am Samstag über die Transitrouten im Westen rollen. Kilometerlange Staus sind vor der Mautstelle Schönberg, auf der Tauernautobahn (A10) im Großraum Salzburg und vor den Tunnelportalen des Katschberg- und Tauerntunnels zu erwarten. Verzögerungen bis in den Nachmittag hinein müssen Autofahrer auch vor dem Lermooser- und Grenztunnel Vils/Füssen auf der Fernpassstraße (B179) einplanen. Mit starkem Rückreiseverkehr muss dann am Pfingstmontag ab den Mittagsstunden gerechnet werden. Vor allem vor Nickelsdorf, bei Spielfeld und dem Karawankentunnel.

Der ARBÖ empfiehlt, kleinere Grenzübergänge zu nutzen und möglichst atypischen Zeiten - etwa die frühen Morgenstunden oder die Abend- bzw. Nachtstunden - für die An- und Abreise zu nutzen.