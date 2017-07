Starker Reiseverkehr auch am kommenden Wochenende

Zwar ist in ganz Österreich die Ferienzeit bereits angebrochen, doch in Teilen Deutschlands und der Niederlande startet erst am Freitag die schulfreie Zeit. Für das kommende Wochenende rechnet der ÖAMTC daher wieder mit starkem Reiseverkehr. "Mit dem Ferienbeginn in Nordrhein- Westfalen und Teilen der Niederlande wird der Verkehr Richtung Adria vor allem in Süd- und Westösterreich spürbar stärker sein", prognostizierte Harald Lasser von der ÖAMTC- Mobilitätsinformation. Dazu kommen zahlreiche Baustellen.