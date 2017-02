Stark! Weber zur NWHL- Spielerin der Woche gewählt

Die Riveters lagen sogar zwischenzeitlich mit 0:4 und 2:5 zurück. Weber liegt mit bisher neun Treffern und zehn Assists in der Scorerliste hinter Alex Carpenter (acht Tore, 15 Vorlagen) von Boston Pride auf Platz zwei der Liga.

In der Tabelle belegen die New York Riveters nach ihrem dritten Sieg in Folge Rang zwei hinter dem klaren Leader Boston. Das Team aus Massachussetts hat in dieser Saison bisher alle 13 Spiele gewonnen.

Weber schreibt Sportgeschichte

Frauen im Eishockeysport müssen nach wie vor mit vielen Barrieren kämpfen. Janine Weber leistete vor wenigen Jahren Pionierarbeit. Als erste österreichische Eishockeyspielerin kann sie seit eineinhalb Jahren von ihrem Sport leben. Pro Saison verdienen die NWHL- Profis zwischen 10.000 und 25.000 US- Dollar.

Foto: AFP

Zwar hätte die sportbegeisterte Tirolerin nie gedacht, jemals mit Eishockey auch Geld verdienen zu können, doch aufgeben war nie ein Thema. In der Eislaufschule des HC Innsbruck begann ihre große Liebe zum Spiel. Später ging Weber für die Vienna Sabres auf Torjagd. 2013 folgte der Sprung nach Nordamerika, wo sie ein Pädagogik- Studium am Providence College. absolvierte und ein Jahr für die Friars spielte.

2014 feierte die Tirolerin bei den Boston Blades in der semiprofessionellen Canadien Women’s Hockey League (CWHL) ihren größten Erfolg. Im Finale des Clarkson Cup (vergleichbar mit dem Stanley Cup in der NHL) schoss Weber ihr Team in der Overtime zum Sieg. Das war davor noch keiner Europäerin gelungen.

Neue Chancen ermöglichen

Damit war der Weg für die NWHL frei. Und Weber arbeitet weiter hart daran Barrieren für Frauen im Eishockeysport aufzubrechen: "Ich versuche Kontakte zwischen Spielerinnen in Österreich und Leuten in Amerika, die ich kenne, herzustellen. Ich möchte, dass viele die Chance haben, so wie ich, hier zu spielen."

Foto: GEPA

Auch mit dem österreichischen Nationalteam hat Weber große Ziele. Die Tirolerin hat bereits über 90 Spiele im rot- weiß- roten Teamdress absolviert. Die Olympia- Qualifikation für die Spiele 2018 haben Österreichs Damen vor wenigen Wochen verpasst. Doch Weber bleibt optimistisch: "Wir sind knapp dran, dass wir bei der WM in der besten Gruppe mitspielen. Wir haben eine gute Mannschaft, und es kommen viele gute junge Spielerinnen nach."