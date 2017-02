Stark! Reichelt rast in Kvitfjell aufs Podest

Bravo, Hannes Reichelt! Österreichs Speed- Altmeister raste am Sonntag in Kvitfjell beim Super- G aufs Podest. Am Ende belegte er Platz zwei (sein Lauf im Video oben) - nur zehn Hundertstel- Sekunden trennten ihn vor dem Sieger Peter Fill, der seinen ersten Super- G-Weltcupsieg feierte. Dritter wurde Weltmeister Eric Guay. Kjetil Jansrud reichte der sechste Platz zum Sieg der kleinen Kristall- Kugel im Super- G-Weltcup.