Stark! Doppler/Horst stehen im Viertelfinale

Die Österreicher Clemens Doppler/Alexander Horst stehen beim World- Tour- Finalturnier der Beachvolleyballer im Viertelfinale. Die Vize- Weltmeister besiegten am Freitag auf einem Side- Court in der Zwischenrunde die Brasilianer Alvaro Filho/Saymon glatt 2:0 (18,17). Gegen deren Landsleute Evandro/Andre kommt es nun am Samstag zur Neuauflage des WM- Finales von der Wiener Donauinsel um das Semifinale.