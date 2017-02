Star- Autorin kassiert Faust von ORF- Redakteur

Prügel- Affäre rund um einen ORF- Redakteur: Zwischen einem langjährigen Mitarbeiter des Landesstudios Burgenland und der bekannten Psychotherapeutin Rotraud Perner ist es in der Vorwoche in Eisenstadt zu einem Handgemenge gekommen. Die Auseinandersetzung, bei der es um einen Sitzplatz bei einer Veranstaltung in der Wirtschaftskammer ging, endete für die 72- jährige Autorin mit der Faust ihres Kontrahenten im Gesicht. Perner erstattete Anzeige, der beschuldigte Redakteur wurde vorerst dienstfrei gestellt.