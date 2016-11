Stärke 5,0: Erneutes Erdbeben in Mittelitalien

Laut der Internet- Seite Earthquaketrack.com wurde das Epizentrum des Bebens zwei Kilometer neben dem Ort Pie' del Sasso in der Region Marken lokalisiert. Das Epizentrum lag nur 10 Kilometer in der Tiefe, wodurch die Schwankungen an der Oberfläche stärker ausfallen können.

Italien ist in den vergangenen Tagen von einer Serie von Erdbeben erschüttert worden. Seit dem verheerenden Erdstoß am Sonntag, der schwere Schäden anrichtete , haben mehr als 1100 Nachbeben die ohnehin schon verwüstete Region erschüttert. Fast 20 davon hatten eine Stärke von über 4, teilte die nationale Erdbebenwarte INGV mit. Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi hat den Wiederaufbau der zerstörten Gebäude in Mittelitalien versprochen.