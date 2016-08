Stadt Madrid fordert 18,4 Mio.  von Real zurück!

Real Madrid muss nach einer Entscheidung der Europäischen Kommission aufgrund eines illegalen Grundstückstausches im Jahr 2011 insgesamt 18,4 Millionen Euro an die Stadt Madrid zurückzahlen! "Die Stadt Madrid wird die notwendigen Mittel dazu verwenden, um die Entscheidung der Europäischen Kommission umzusetzen", schrieb die Stadt am Montag in einer Erklärung.