Stadionverbot für Koller & Co. in Wien!

Diese Auskunft bekamen jedenfalls die Verantwortlichen des ÖFB beim üblichen Meeting, das vor jedem Lehrgang der Nationalmannschaft mit den Verantwortlichen der Sportstadt Wien stattfindet, als Alternative wurde Trainingsplatz drei des Happel- Stadions angeboten.

Foto: APA/EXPA/SEBASTIAN PUCHER

Koller: "Bedingungen waren nicht professionell!"

Dort wurde am Montagabend trainiert - oder versucht zu trainieren. Teamchef Marcel Koller: "Die Bedingungen, die wir dort vorgefunden haben, waren nicht professionell! Schlechtes Flutlicht, es war viel zu dunkel, der Platz durch den Regen k. o.! Eigentlich sollte es schon so sein, dass das Team beste Bedingungen vorfindet."

Keine Chance auch bei Rapid und Austria

ÖFB- Direktor Bernhard Neuhold klemmte sich daraufhin ans Telefon, versuchte, in Wien einen guten Trainingsplatz für das Team zu finden - chancenlos. Der Rasen in Rapids Allianz- Stadion ist nach den letzten Spielen ramponiert, in Austrias Akademie sind die Plätze "ausgebucht" - viel mehr Alternativen gab es nicht mehr. Fündig wurde man bei der Admira und dem Hauptfeld der BSFZ- Arena.

Foto: APA/EXPA/SEBASTIAN PUCHER

Das Stadionverbot für Koller & Co. - was sagt die Sportstadt Wien dazu? Offizielle Stellungnahme: "In den letzten 30 Tagen gab und gibt es im Happel- Stadion sieben Spiele und acht Abschlusstrainings, der Rasen ist am Limit angelangt, mehr Trainings würden Folgeschäden bewirken, darauf wurde der ÖFB aufmerksam gemacht."