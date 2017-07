Staatsoper: Philippe Jordan wird Musikdirektor

Jordan (42) ist derzeit musikalischer Leiter der Pariser Oper sowie Chefdirigent der Wiener Symphoniker.

"Philippe Jordan zählt heute zu den wenigen bedeutenden Dirigenten, die sich vom Beginn ihres künstlerischen Weges an der Oper zugewandt und noch bewusst den klassischen Weg des Kapellmeisters beschritten haben", wird Roscic in einer Aussendung zitiert. "Damit steht er in der Tradition der bedeutendsten Musiker, die dieses Haus geprägt haben. Das Wissen und die Erfahrung aus diesem Werdegang werden dem Haus entscheidend zugutekommen."

Bogdan Roscic, designierter Direktor der Wiener Staatsoper Foto: Gerhard Bartel, thinkstockphotos.de