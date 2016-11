Staatsfernsehen gibt Schminktipps für Gewaltopfer

Bereits am Mittwoch strahlte der Sender den Beitrag als Teil eines Magazins namens "Sabahiyat" aus. Die Sendung läuft am Vormittag, es geht darin in der Regel um Koch- , Mode- und Schminktipps.

Tipps, um "alltägliches Leben" fortzuführen

Gegen Ende der Sendung tritt dann die Schminkexpertin auf, die an einer jungen Frau - ihr wurden zuvor Verletzungen wie etwa Blutergüsse ins Gesicht gemalt - die entsprechenden Schminktechniken präsentiert. So sollen die Spuren gewaltätiger Übergriffe kaschiert werden. Musikalisch untermalt sind die grotesken Szenen von eleganter Gitarrenmusik. "Wir hoffen, dass diese Beauty- Tipps Ihnen dabei helfen, das alltägliche Leben fortzuführen", sagt die Visagistin laut "Guardian" zum Abschluss des Beitrags.

Shitstorm in sozialen Netzwerken

Der Beitrag rief umgehend Menschenrechtsaktivisten auf den Plan. Ein Shitstorm in den sozialen Netzwerken war die Folge. Auch eine Onlinepetition wurde verabschiedet, in der Sanktionen gegen den Sender gefordert wurden. 1700 Unterzeichner schlossen sich umgehend an.

Sender bedauert "Fehleinschätzung"

Mittlerweile hat der Staatssender reagiert und das umstrittene Video von seiner Webseite genommen. In einer Stellungnahme auf Facebook entschuldigte sich die TV- Direktion am Freitag für die "Fehleinschätzung" der Magazinredaktion.