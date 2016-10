St. Pölten und Sturm Graz in Champions League out

Die Ungarin Fanni Vago erzielte in der 55. und 82. Minute die Treffer für die Kickerinnen von St. Pölten, die auch im dritten Anlauf am Achtelfinal- Einzug in die "Königsklasse" scheiterten. Für den dreifachen Champions- League- Halbfinalisten Bröndby waren Boye Sörensen (61.) und Nicoline Sörensen (88.) erfolgreich.

Sturm Graz gegenüber Hinspiel klar verbessert

Die Sturm- Spielerinnen mussten sich Zürich durch Tore von Fabienne Humm (21., 28.) und Barla Deplazes (74.) mit 0:3 geschlagen geben. Im ersten Duell mit dem Schweizer Serienmeister hatte es vor eigenem Publikum ein 0:6 gesetzt.

Die Ergebnisse:

FC Zürich - Sturm Graz 3:0 (2:0)

Zürich

Tore: Humm (21., 28.), Deplazes (74.)

Sturm mit Gesamtscore von 0:9 ausgeschieden

Bröndby IF - SKN St. Pölten 2:2 (0:0)

Bröndby

Tore: B. Sörensen (61.), N. Sörensen (88.) bzw. Vago (55., 82.)

St. Pölten mit Gesamtscore von 2:4 ausgeschieden