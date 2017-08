St. Pölten: Lederer! Ein Dementi liest sich anders

Schupps Stimme am Telefon war gestern ungewohnt sanft. Die Spontanität der Antworten ließ auf sich warten. Motto: Nur keinen Verdacht aufkommen lassen ...

Foto: GEPA

Also sprach der Deutsche: "Die Unruhe ist verständlich, wir sind noch in der Analyse- Phase. Wenn es Entscheidungen gibt, werden wir sie bekannt geben. Ich bitte bis dahin um Verständnis." Der SKN denkt über einen Trainerwechsel also zumindest nach.

Verständlich nach einem Punkt in sechs Runden, saisonübergreifend zehn sieglosen Pflichtspielen. Karl Daxbacher hatte im Vergleichszeitraum des Vorjahres vier Zähler auf dem Konto, als er nach zwölf Runden gehen musste, waren’s sieben. Dass Fallmann weiter mit Akribie bei der Sache ist, spricht wiederum für ihn.

Foto: GEPA, SKN St. Pölten, krone.at-Grafik

Beim SKN beschließen aber nicht nur Sportdirektor, Generalmanager und Präsident. Die strategischen Partner werden mit einer Empfehlung konfrontiert. Die laut "Krone"- Informationen den Namen Oliver Lederer tragen könnte. Der Ex- Admira- Trainer, der am 17. Dezember ausgerechnet beim 2:2 in St. Pölten zum letzten Mal auf der Bank gesessen war. Brisant: Er ist mit Fallmann seit Spielertagen befreundet, beide absolvieren gerade die UEFA- Pro- Lizenz. Schupp: "Dazu kann und will ich nichts sagen." Irgendwie vielsagend.

Hannes Steiner, Kronen Zeitung