St. Petersburg: Angriff auf U- Bahn, viele Tote!

Der TV- Sender Life News zeigte Bilder von verletzten Menschen, die auf einem Metro- Bahnsteig liegen und vollkommen verrauchte Haltestellen. Die Agentur RIA berichtete, mindestens zehn Menschen seien verletzt.

U-

Bahn-

U-

Bahn-

Sprengsatz mit Metallteilen

Derzeit sind alleStationen geschlossen. Dutzende Passagiere wurden von Rettungskräften in Sicherheit gebracht. Sie marschierten teilweise über die Gleise der Metro nach außen.

Behördenquellen schätzen, dass die Sprengkraft der Bombe einer Explosion von 200 bis 300 Gramm Dynamit entsprach. Der Sprengsatz sei mit Metallteilen versehen gewesen. Nach ersten Erkenntnissen sei kein Selbstmordattentäter unterwegs gewesen. Der Sprengsatz sei in dem Wagen platziert worden. Der genaue Hintergrund der Explosion ist noch unklar.

Präsident Putin kündigte eine umfassende Aufklärung des Angriffs an. "Wir ziehen alle möglichen Ursachen in Betracht, dies beinhaltet auch Terrorismus", erklärte der Kremlchef. Alle Anzeichen deuteten auf einen Terroranschlag hin, sagte Viktor Oserow, Abgeordneter im russischen Föderationsrat.

Präsident Putin sprach gerade bei einer Konferenz, als es zur Detonation in der Metro kam. Foto: AP

In der Vergangenheit hatte es mehrere Anschläge auf die U- Bahn in Moskau mit zahlreichen Toten gegeben. Die meisten davon wurden in Verbindung mit islamistischen Terroristen aus Tschetschenien gebracht. In St. Petersburg gab es bisher keine Anschläge. Im Jahr 2000 waren mindestens 38 Menschen getötet worden, als sich zwei Selbstmordattentäterinnen in der Moskauer U- Bahn in die Luft sprengten.