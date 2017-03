St. Patrick's Day: Die Iren sind los!

Für die Iren ist der St. Patrick's Day einer der wichtigsten Feiertage des Jahres, doch auch in anderen europäischen Städten und den USA - über zwei Millionen Iren sind zwischen 1845 und 1852 aufgrund der Großen Hungersnot emigriert - wird seit einigen Jahren vermehrt im Rahmen von Paraden, Umzügen und Pub- Specials ausgiebig gefeiert.

Paraden und Umzüge finden mittlerweile weltweit statt. Foto: flickr.com/gotovan

Eine weltweite Party

Abseits von Dublin, Cork und Co. finden in New York, Boston, Manchester oder in München große Paraden mit Tausenden Teilnehmern statt, außerdem gibt es zahlreiche "Specials". So wird etwa der Chicago River traditionell grün eingefärbt.

In vielen Städten wird überdies grünes Bier ausgeschenkt, es werden eigene Filmveranstaltungen abgehalten und mancherorts werden Sehenswürdigkeiten grün illuminiert, zum Beispiel das berühmte Opernhaus in Sydney, Australien.

Foto: Scott Olson

So feiern Sie mit

Die vorherrschende Kleiderfarbe ist - natürlich - grün, dem Nationalgetränk, Guinness, darf während oder nach dem Besuch der St.Paddy's- Parade nach Herzenslust zugesprochen werden. Als Kobold verkleidet und mit einem Shamrock - einem dreiblättrigem Kleeblatt, welches die Dreifaltigkeit Gottes symbolisiert - ausgestattet steht einem Besuch des Volksfestes nichts mehr im Wege. In diesem Sinne: Viel Spaß und Sláinte (Prost)!

Der Chicago River wird traditionell grün eingefärbt. Foto: Scott Olson