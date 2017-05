Spurs gegen Warriors im Conference- Finale

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys:

09:09 Uhr: +BASKETBALL+

Finale im NBA- Westen heißt San Antonio gegen Golden State

Die San Antonio Spurs haben das Finale der Western Conference der nordamerikanischen Basketballliga NBA erreicht. Der fünffache Champion setzte sich am Donnerstag im sechsten Spiel bei den Houston Rockets deutlich mit 114:75 durch und entschied die "best- of- seven"- Serie mit 4:2 für sich. Ab Sonntag geht es nun gegen Titelfavorit Golden State Warriors um die Teilnahme am großen Finale.

22:04 Uhr: +VOLLEYBALL+

Österreichs Herrenteam gewann Testmatch gegen Rumänen

Österreichs Volleyball- Herren- Nationalteam hat am Donnerstag in Craiova das erste von zwei Testländerspielen gegen Rumänien 3:2 (20,- 17,- 20,21,17) gewonnen. Der fünfte Matchball wurde verwertet, am Freitag folgt die Revanche. Die ÖVV- Herren traten mit dem kompletten Kader für die WM- Quali (Ende Mai) und World League (Juni) an. Perugia- Legionär Alexander Berger war Topscorer (24).

21:57 Uhr: +BASKETBALL+

Kapfenberg und Wels starten mit Siegen ins Semifinale

Die Halbfinal- Serie der Basketball- Herren- Bundesliga hat am Donnerstag mit Auswärtssiegen für Kapfenberg und Wels begonnen. Die Steirer setzten sich bei den Swans Gmunden mit 92:73 (46:40) durch, die Oberösterreicher behielten überraschend beim Meister Gunners Oberwart mit 84:75 (40:50) die Oberhand. Die nächsten Partien der "best of five"- Serie steigen am Sonntag.

21:37 Uhr: +HANDBALL+

Hard holte im HLA- Halbfinale gegen Westwien Heimsieg

Der HC Hard hat Kurs ins Finale der Handball- Liga Austria eingeschlagen. Die Vorarlberger setzten sich im ersten Halbfinal- Duell mit Westwien am Donnerstag klar mit 30:20 (15:13) durch. Im "best of three" gingen die Harder damit in Führung, am Sonntag genießt nun Westwien in Maria Enzersdorf Heimvorteil.

Die Gäste gestalteten die Partie bis zur Pause ausgeglichen. In der zweiten Spielhälfte legte der im Vorjahr von den Fivers entthronte Serienmeister aber eine Tempoverschärfung hin, der Westwien nicht folgen konnte. In der 46. Minute lag Hard bereits mit elf Treffern voran. Dominik Schmid und Gerald Zeiner waren mit je fünf Treffern beste Werfer der Sieger, bei Westwien kam Erwin Feuchtmann auf sechs Tore.

Bereits am Mittwoch hatte Titelverteidiger Fivers seine Halbfinalserie gegen Schwaz mit einem 35:32- Erfolg nach Verlängerung gestartet. Die Tiroler gaben am Donnerstag bekannt, dass sie der Weißrusse Hleb Harbuz im Sommer verlassen wird. Der 23- jährige Rückraumspieler wechselt zum ukrainischen Champions- League- Teilnehmer HC Saporoschje.

20:23 Uhr: +SEGELN+

Bargehr/Mähr bei 470er- EM vor Monaco nur noch auf Platz 13

David Bargehr und Lukas Mähr sind bei der offenen 470er- Segel- EM vor Monaco am Donnerstag auf Gesamtrang 17 und Platz 13 im EM- Ranking zurückgefallen. Das OeSV- Duo wurde in der ersten Wettfahrt disqualifiziert, danach landete es an der 13. Stelle. Die 470er- Neulinge Niko Kampelmühler und Thomas Czajka belegen in der Silberflotte nach den Plätzen fünf und sieben den 30. Zwischenrang.

15:49 Uhr: +FUSSBALL+

Marcelino neuer Trainer von Valencia

Der 51- jährige Spanier Marcelino Garcia ist neuer Trainer des spanischen Klubs CF Valencia. Das gab der nur auf Platz 13 der Primera Division liegende Verein am Donnerstag bekannt. Marcelino wird Interimstrainer Voro ablösen, der im Dezember von Cesare Prandelli übernommen hatte.

Marcelino hat sich als Trainer von Villarreal einen guten Namen gemacht. Er führte Villarreal von der zweiten Liga in die Primera Division und dreimal unter die besten sechs Teams in der Tabelle. Nun soll er dem im Mittelmaß versunkenen sechsfachen Meister aus Valencia wieder zu einer Spitzenmannschaft formen.

15:41 Uhr: +FUSSBALL+

Schmidt verlängert Vertrag bei Admira

Patrick Schmidt hat seinen Vertrag bei Bundesligist Admira um drei Jahre bis Sommer 2020 verlängert. Der 18- jährige Stürmer kam diese Saison elfmal in der Bundesliga, zweimal im Cup und einmal in der Europa- League- Qualifikation zum Einsatz. Dabei gelangen dem Talent auch zwei Tore. "Schmidt ist ein Vorzeigebeispiel für unsere hervorragende Nachwuchsarbeit", sagte Manager Amir Shapourzadeh.

11:39 Uhr: +TENNIS+

Jürgen Melzer angeschlagen, MRT soll Klarheit bringen

Jürgen Melzer hat am Mittwoch beim ATP- Challenger in Aix- en- Provence in der zweiten Runde aufgeben müssen. Ursache für das Aus beim Stand von 6:3, 4:6, 0:3 gegen Julien Benneteau (FRA- 8) waren Schmerzen im linken Ellbogen. Ob Österreichs aktuell drittbester Tennisspieler pausieren muss, stellt sich erst am Donnerstagabend heraus.

Melzer, der sein Ranking seit Jahresbeginn mehr als halbiert hat und aktuell auf Platz 139 steht, hätte kommende Woche einen Einsatz in Bordeaux geplant. Eine Magnetresonanz- Tomografie (MRT) am Nachmittag soll Aufschluss über den Grad der Verletzung sowie eine eventuell nötige Pause geben, teilte Melzer auf APA- Anfrage mit. Melzer, der am 22. Mai 36 Jahre alt wird, hat zuletzt u.a. auch mit Dominic Thiem trainiert und hofft auch, in der Qualifikation für die French Open zu spielen.

10:05 Uhr: +EISHOCKEY+

Stürmer Sarauer wechselte von Fehervar nach Villach

Der Villacher SV hat sich für die kommende Saison der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) mit Center Andrew Sarauer verstärkt. Der 32- jährige Kanadier spielte in den vergangenen vier Saisonen für Fehervar, hat im April 2015 die ungarische Staatsbürgerschaft erhalten und spielt seither für das ungarische Nationalteam. Sarauer hat in 196 EBEL- Spielen 170 Punkte (64 Tore, 106 Assists) verbucht.

09:59 Uhr: +TENNIS+

Wawrinka noch nicht in French- Open- Form: Aus in Madrid

Drei Jahre nach dem sensationellen Zweitrunden- Aus gegen Dominic Thiem ist Stan Wawrinka am späten Mittwochabend beim ATP- Masters- 1000- Turnier in Madrid erneut früh gescheitert. Der Franzose Benoit Paire sorgte mit einem 7:5, 4:6, 6:2 über den als Nummer drei gesetzten Schweizer für die erste große Überraschung des Turniers. Auch Marin Cilic (CRO- 7) musste sich dem Deutschen Alexander Zverev beugen.

Wawrinka und Madrid - das wird wohl keine "Liebesgeschichte" mehr: Seit dem gegen Rafael Nadal verlorenen Endspiel 2013 ist "Stan the man" nicht mehr über die zweite Runde hinausgekommen. Auch im Vorjahr war er bei seinem ersten Auftritt nach einem Freilos an Nick Kyrgios (AUS) gescheitert. Gegen Paire vergab Wawrinka u.a. eine 4:2,40:0- Führung im ersten Satz und verlor diesen noch. Nach einsetzendem Regen glich er unter geschlossenem Dach zwar auf 1:1- Sätze aus, doch kurz vor Mitternacht war das Turnier für den Eidgenossen vorüber.

Der frühere Roland- Garros- Sieger wird sich gewaltig steigern müssen, will er dieses Jahr bei den am 28. Mai beginnenden French Open sein Vorjahres- Halbfinale (Aus gegen Andy Murray) verteidigen. Auch in Monte Carlo scheiterte der 32- jährige Schweizer schon im Achtelfinale an Kitzbühel- Starter Pablo Cuevas (URU). Auf diesen trifft sein Bezwinger Paire nun.

Ebenfalls wegen Regens unterbrochen und unter geschlossenem Dach fertiggespielt wurde die zweite späte Abendpartie. Und auch diese brachte einen Außenseitersieg. Der 20- jährige Alexander Zverev feierte seinen ersten Sieg über einen Top- Ten- Spieler auf Sand und rang den als Nummer 7 gesetzten Kroaten Marin Cilic mit 6:7(3),6:3,6:4 nieder. Zverev hat auf diesem Untergrund nach seinem ersten Sandplatz- Titel und dem ersten Turniersieg auf heimischen Boden vergangenen Sonntag in München viel Selbstvertrauen gesammelt. Er sollte am Donnerstagabend auf den als Nummer 11 gesetzten Tschechen Tomas Berdych treffen.

09:02 Uhr: +BASKETBALL+

NBA- Rekordmeister Boston vor Einzug ins Conference- Finale

Die Boston Celtics stehen vor dem Einzug ins Eastern- Conference- Finale dNBA, in dem bereits Titelverteidiger Cleveland wartet. Der NBA- Rekordchampion (17 Titel) feierte am Mittwochabend einen 123:101- Heimsieg über die Washington Wizards. Damit führt Boston in der "best of seven"- Serie nun 3:2. Spiel sechs findet am Freitag (Ortszeit) in Washington D.C. statt.

Bei den Celtics überzeugte diesmal vor allem Avery Bradley mit persönlichem Play- off- Rekord von 29 Punkten. Auch Al Horford (19), Isaiah Thomas (18), der auch noch neun Assists verbuchte, und Jae Crowder (18) punkteten für die Celtics im zweistelligen Bereich. "Avery war der Schlüssel für den heutigen Sieg, in der Defensive und Offensive", lobte Thomas seinen Teamkollegen Bradley. Bei Washington kam Spielmacher John Wall diesmal nur auf 21 Punkte.

Die Celtics und Wizards trafen in dieser Saison inklusive Grunddurchgang schon neunmal aufeinander, wobei bisher immer das Heimteam siegte. Sollte also Washington diese Serie fortsetzen und den 3:3- Ausgleich schaffen, dann würde es in der Nacht auf Dienstag (ab 2 Uhr MESZ) zum Entscheidungsspiel in Boston kommen. Bereits 48 Stunden später stünde dann für den Sieger das erste Duell mit den im Play- off noch ungeschlagenen Cleveland Cavaliers auf dem Programm.

08:30 Uhr: +EISHOCKEY+

Pittsburgh und Anaheim im NHL- Conference- Finale

Titelverteidiger Pittsburgh Penguins und die Anaheim Ducks komplettieren die Conference- Finali in der nordamerikanischen Eishockey- Liga NHL. Die Penguins gewannen am Mittwoch bei den Washington Capitals mit 2:0 und entschieden die "best of seven"- Serie mit 4:3 für sich. Anaheim stieg dank eines 2:1- Heimsiegs (gesamt 4:3) gegen die Edmonton Oilers auf.

Im Finale der Western Conference treffen nun ab Freitag Anaheim und die Nashville Predators aufeinander, im Osten kämpfen Pittsburgh und die Ottawa Senators um den Einzug ins NHL- Finale um den Stanley Cup.

Für Washington war einmal mehr gegen die Penguins Endstation. Zehnmal sind beide Teams im Play- off aufeinandergetroffen, neunmal setzte sich Pittsburgh durch, nun im zweiten Jahr nacheinander im Conference- Halbfinale. Mit dem seit 2005 in der Liga spielenden Superstar Alexander Owetschkin ist Washington damit weiterhin nicht über die zweite Runde hinausgekommen.

Bryan Rust (29.) und Patric Hornqvist (45.) schossen die Tore des Titelverteidigers, herausragend war aber Torhüter Marc- Andre Fleury, der alle 29 Torschüsse abwehrte "Er war unglaublich", schwärmte Pittsburghs Superstar Sidney Crosby. Dabei ist Fleury im Play- off nur zum Zug gekommen, weil sich Einser- Torhüter Matt Murray unmittelbar vor der entscheidenden Saisonphase verletzt hat.

In Anaheim gingen die Oilers durch Drake Caggiula (4.) früh in Führung, Andrew Cogliano (29.) und Nick Ritchie (44.) schossen die Ducks aber zum zweiten Mal in den jüngsten drei Jahren ins NHL- Halbfinale.

19:45 Uhr: +SEGELN+

Bargehr/Mähr bei 470er- EM vor Monaco auf Platz zwölf! David Bargehr und Lukas Mähr haben sich bei der offenen 470er- Segel- EM vor Monaco am Mittwoch auf Gesamtrang 15 und auf Platz zwölf im EM- Ranking verbessert. Das ÖeSV- Duo landete im einzigen Rennen, das am ersten von drei Finaltagen ausgetragen wurde, an der neunten Stelle. Die 470er- Neulinge Niko Kampelmühler und Thomas Czajka, die die Finalrunde um fünf Punkte verpasst hatten, kamen wegen des leichten Windes am Mittwoch mit der Silberflotte nicht zum Zug.

18:47 Uhr: +FUSSBALL+

Atalanta Bergamo kauft Stadion! Atalanta Bergamo ist der vierte Verein der italienischen Serie A mit eigenem Stadion. Der Klub kaufte der Stadt Bergamo für 8,6 Millionen Euro das gut 26.000 Plätze bietende Stadio Atleti Azzurri d'Italia ab. Atalanta verpflichtete sich, die 1928 eröffnete Arena in den kommenden sechs Jahren zu sanieren. Neben Atalanta sind in der Serie A nur noch Juventus Turin, Udinese und Sassuolo Stadion- Eigentümer.

17:26 Uhr:+FUSSBALL+

LASK- Heimstadion in Pasching heißt ab sofort "TGW Arena"! Die aktuelle Heimstätte von Bundesliga- Aufsteiger LASK, das Waldstadion in Pasching, trägt ab sofort den Namen "TGW Arena". Das gaben die Linzer am Mittwoch bekannt. Bei dem Sponsor und Stadion- Namensgeber handelt es sich um ein oberösterreichisches Unternehmen, das innerbetriebliche Logistiklösungen anbietet.

16:57 Uhr: +FUSSBALL+

Altach zieht Kauf- Option und verlängert mit Dovedan bis 2019! Bundesligist SCR Altach hat die Kauf- Option auf Nikola Dovedan gezogen und den Offensivspieler bis 2019 verpflichtet. Der 22- jährige frühere ÖFB- U21- Teamspieler war im vergangenen Sommer leihweise vom LASK gekommen und brachte es für die Vorarlberger in der bisherigen Saison auf zehn Tore und acht Assists.

15:23 Uhr: +FUSSBALL+

Russland erhöht Haushalt für WM 2018 um 74 Mio. Euro! Die Kosten für die Fußball- WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli 2018) steigen. Die Regierung in Moskau habe das Budget für die Endrunde im nächsten Jahr um umgerechnet rund 74 Millionen Euro erhöht, meldete die Agentur R- Sport. Damit beträgt das Gesamtbudget einer Anordnung der Regierung zufolge nun mehr als 643,5 Milliarden Rubel (10,12 Milliarden Euro). Wegen einer tiefen Rezession hatte Russland seine Mittel für die Vorbereitung der WM vor einigen Jahren gekürzt. Experten gehen davon aus, dass die Gesamtkosten für den Bau von Stadien und Infrastruktur weit über dem geplanten Betrag liegen dürften.

14:07 Uhr: +JUDO+

Ex- Weltmeister Fallon ist neuer Landestrainer in Vorarlberg! Der Brite Craig Fallon ist seit Anfang Mai 2017 neuer Judo- Landestrainer im Olympiazentrum Vorarlberg. Der ehemalige Angstgegner von Ludwig Paischer wurde 2005 - nach einem Sieg über den Österreicher - Weltmeister sowie 2006 Europameister und ist zweifacher Olympiastarter (bis 60 kg). Mit dem 34- jährigen Fallon leitet ein höchst erfahrener Ex- Athlet künftig die Geschicke der Vorarlberger Judoka.

12:51 Uhr: +BASKETBALL+

Pöltl mit seiner NBA- Debütsaison zufrieden

Jakob Pöltl hat nach seiner ersten Saison in der National Basketball Association (NBA) ein zufriedenes Resümee gezogen. "Es war zwar bitter, wie sie geendet hat, aber alles in allem war es eine gute erste Saison. Ich blicke sehr positiv zurück, hatte sehr viel Spaß und habe stetig Fortschritte gemacht", erklärte der Wiener zwei Tage nach dem Play- off- Aus seiner Toronto Raptors gegen Cleveland. Der 21- Jährige betonte auch, dass er sich in der kanadischen Metropole wohlfühle. "Insgesamt hat für mich alles gepasst, sowohl was das Team betrifft, als auch das Rundherum", betonte Pöltl.

10:19 Uhr: +EISHOCKEY+

Patrick Harand bleibt beim KAC

Stürmer Patrick Harand hat seinen Vertrag bei Österreichs Eishockey- Rekordmeister KAC verlängert. Der 33- jährige Wiener geht damit im Sommer 2017 in seine bereits sechste Saison bei den Rotjacken aus Klagenfurt, wie der EBEL- Klub am Mittwoch mitteilte. Harand hat es bisher auf 792 Einsätze (114 Tore, 214 Assists) in der heimischen Liga gebracht.

09:59 Uhr: +BASKETBALL+

San Antonio Spurs vor Einzug ins NBA- Halbfinale

Den San Antonio Spurs fehlt nur noch ein Sieg zum Aufstieg ins Western- Conference- Finale der National Basketball Association (NBA). Matchwinner beim 110:107- Heimerfolg nach Verlängerung in Spiel fünf der "best of seven"- Serie war Danny Green, der die letzten sieben Punkte der Gastgeber erzielte. Die Spurs führen nun mit 3:2 und haben damit am Donnerstag (Ortszeit) in Houston den ersten Matchball.

09:43 Uhr: +TISCHTENNIS+

Herren- Superliga an Vydrany, Wiener Neudorf Siebenter

Das slowakische Team SK Vydrany hat sich in zwei Finalduellen mit der kroatischen Equipe RC Varazdin den Titel in der Tischtennis- Superliga der Herren gesichert. Österreichs Vertreter TTV Wiener Neudorf wurde Siebenter. Am Montag hatte Linz AG Froschberg seinen elften Titelgewinn bei den Damen fixiert. Das LZ Linz- Froschberg belegte in der Endwertung Rang acht.

07:29 Uhr: +EISHOCKEY+

New York Rangers verpassen Conference- Finale

Die New York Rangers haben mit einer 2:4- Heimniederlage gegen die Ottawa Senators das Conference- Finale der nordamerikanischen Eishockey- Liga NHL verpasst. Das Team des Österreichers Michael Grabner verlor die "best of seven"- Serie im Halbfinale der Eastern Conference gegen die Kanadier mit 2:4. Der Villacher ging in der sechsten Partie gegen die Senators leer aus.

21:20 Uhr: +SEGELN+

Bargehr/Mähr bei 470er- EM vor Monaco in Finalserie! David Bargehr und Lukas Mähr sind bei der offenen 470er- Segel- EM vor Monaco am Dienstag als 18. in die Finalserie der besten 25 gesegelt. "Wir haben noch Luft nach oben", sagte Mähr, der den Sprung unter die Top 10 und damit ins Medal Race anpeilt. Derzeit fehlen dem ÖeSV- Duo darauf neun Punkte. Die 470er- Neulinge Niko Kampelmühler/Thomas Czajka verpassten als 29. hingegen die Finalserie.

20:54 Uhr: +FUSSBALL+

Bayerns Martinez erlitt Schlüsselbeinbruch beim Wandern! Der FC Bayern muss in den verbleibenden Saisonspielen bei Leipzig und gegen Freiburg auf Abwehrspieler Javi Martinez verzichten. Der spanische Teamkicker zog sich bei einer Bergwanderung in seiner Heimat einen Schlüsselbeinbruch zu, teilte der deutsche Bundesligist am Dienstag mit. Der 28- Jährige wurde bereits in München operiert. Zur genauen Ausfallzeit machte sein Klub keine Angaben.

20:29 Uhr: +FUSSBALL+

Spitze der FIFA- Ethikkommission soll ausgetauscht werden! Die Spitze der FIFA- Ethikkommission soll offenbar ausgetauscht werden. Wie eine "FIFA- nahe Quelle" gegenüber der französischen Agentur AFP sagte, dürfen sich der deutsche Richter Hans- Joachim Eckert und der Schweizer Chef- Ermittler Cornel Borbely am Donnerstag auf dem FIFA- Kongress in Bahrain nicht mehr zur Wahl stellen. Das soll das FIFA- Council um den FIFA- Präsidenten Gianni Infantino bei einer Sitzung am Dienstag so bestimmt haben. Das Council müsste die beiden zur Wiederwahl vorschlagen. Vonseiten der FIFA gab es am Dienstag keine offizielle Mitteilung zur Causa.

18:37 Uhr: +FUSSBALL+

DFB bestraft Hoffer- Klub Karlsruhe mit Zuschauerausschluss! Wegen Zuschauerausschreitungen muss der deutsche Zweitligist Karlsruher SC (Klub der Österreicher Erwin Hoffer und Ylli Sallahi) das kommende Heimspiel gegen Dynamo Dresden unter teilweisem Ausschluss der Öffentlichkeit bestreiten. Das DFB- Sportgericht bestrafte am Dienstag die als Absteiger feststehenden Karlsruher für die schwerwiegenden Vorkommnisse im Spiel beim VfB Stuttgart Anfang April. Damals hatten 150 KSC- Anhänger vor Anpfiff den Block gestürmt und später mit dem mehrfachen Abbrennen von Pyrotechnik dafür gesorgt, dass die Begegnung unterbrochen werden musste und sich der Beginn der zweiten Spielhälfte verzögerte.

17:46 Uhr: +FUSSBALL+

Tschechiens Sportministerin trat in Förderungs- Affäre zurück! In der Affäre um die Fußball- Förderung in Tschechien hat Schul- und Sportministerin Katerina Valachova ihren Rücktritt zum Ende des Monats erklärt. Sie wolle damit zur Erhaltung der politischen Kultur beitragen, sagte die 40- jährige Sozialdemokratin am Dienstag im öffentlich- rechtlichen Fernsehen CT. Eine persönliche Verantwortung wies sie zurück. Ein Haftrichter hatte Valachovas Stellvertreterin sowie den Vorsitzenden des tschechischen Fußballverbands FACR, Miroslav Pelta, vor wenigen Tagen in Untersuchungshaft geschickt. Es geht um mutmaßliche Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe der staatlichen Beihilfen für den Sport. Im Fokus steht nach Medienberichten die Rekonstruktion des Prager Stadions der Freundschaft.

15:26 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Europas Verbandschef kontert Vorwürfe der Doping- Vertuschung! Europas Leichtathletik- Präsident Svein Arne Hansen sieht sich mit dem Vorwurf der Doping- Vertuschung konfrontiert. Die Anschuldigung betrifft seine Zeit als Meeting- Direktor der Bislett Games in Oslo in den 1980er Jahren. "Die European Athletics gibt dazu keine Kommentare. Es sind falsche Vorwürfe erhoben worden, die sofort zurückgezogen wurden", hieß es auf dpa- Anfrage von der EAA. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtete, dass ehemalige Leichtathleten und frühere Teilnehmer am Meeting von Oslo wie Hochspringer Patrik Sjöberg und die Langstreckenläuferin Ingrid Kristiansen die Anschuldigung erhoben haben.

15:45 Uhr: +FUSSBALL+

Bundesliga verhängte 25.000- Euro- Geldstrafe gegen Horn

Der Senat 5 der Bundesliga hat am Dienstag aufgrund "groben Terminverzugs im Zusammenhang mit der Einreichung finanzieller Lizenzunterlagen" eine Geldstrafe von 25.000 Euro gegen den Erste- Liga- Klub SV Horn verhängt. Sollten die abstiegsgefährdeten Waldviertler die Klasse halten, dann würden sie zusätzlich mit einem Abzug von drei Punkten in die Erste- Liga- Saison 2017/18 starten.

"Der Punktabzug wird bei Lizenzerteilung und sportlicher Qualifikation des SV Horn für die Sky Go Erste Liga 2017/18 geltend und betrifft ausschließlich diese Spielklasse", teilte die Bundesliga mit. Der SV Horn, dem die Lizenz in erster Instanz verweigert worden ist, kann gegen diesen Beschluss Protest einlegen.

Der Klub aus Niederösterreich hatte überlegt, in der kommenden Saison auf eine Teilnahme an der Ersten Liga zu verzichten und stattdessen in der Regionalliga zu spielen, und deshalb im Zuge des Lizenzierungsverfahren einige Dokumente verspätet abgegeben. Deshalb war von der Bundesliga ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Der SV Horn, der drei Runden vor Schluss als Vorletzter nur zwei Zähler vor Schlusslicht FAC liegt, ist optimistisch, dass er diese Woche vom Protestkomitee die Lizenz für die kommende Erste- Liga- Saison erhält.

13:20 Uhr: +OLYMPIA+

Enges Rennen um Sommerspiele 2024

Es wird sicher ein enges Rennen. Zwei Weltstädte mit sportlicher Tradition bewerben sich um die Olympischen Sommerspiele 2024: Paris und Los Angeles haben beide gute Chancen, das Großereignis auszurichten. Der Verlierer könnte einen Trostpreis bekommen und 2028 Olympia- Gastgeber sein. Vier Monate vor der Entscheidung durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) haben die Metropolen nur noch wenige Gelegenheiten, ihre Vorzüge zu präsentieren. Die sogenannte Evaluierungskommission des IOC besucht zunächst diese Woche von Mittwoch bis Freitag Los Angeles und dann von Freitag bis Sonntag Paris, um sich ein Bild von den Vorbereitungen zu machen.

10:12 Uhr: +BASKETBALL+

Golden State eliminiert auch Utah im NBA- Play- off 4:0

Die Golden State Warriors sind im Play- off der NBA weiter ungeschlagen. Das noch in Oakland beheimatete Team gewann bei Utah Jazz 121:95 und beendete die Viertelfinal- Serie mit 4:0. Schon im Achtelfinale gegen Portland hatte sich der Champion von 2015 mit einem "sweep" durchgesetzt. Im vierten Spiel war Stephen Curry mit 30 Punkten bester Werfer der Kalifornier.

Den Grundstein für den Sieg legten die Warriors im ersten Viertel (39:17), in welchem Curry bereits 18 Punkte erzielte. Klay Thompson steuerte 21, Kevin Durant 18 Zähler zum Erfolg bei. Draymond Green verbuchte mit 17 Punkten, 11 Assists und 10 Rebounds sein insgesamt drittes "triple double" in einer Play- off- Begegnung, damit stellte er den bisher von Tom Gola alleine gehaltenen Warrios- Klubrekord ein.

"Jedes Team, auf das wir getroffen sind, hat sich sehr stark präsentiert. Wir haben noch nie verloren, aber wirklich in jedem Match hart arbeiten müssen", sagte Curry im Anschluss. In der Serie gegen Utah musste Golden State allerdings nur im dritten Spiel, der von zahlreichen Führungswechseln geprägt war, einem Rückstand hinterherlaufen.

Im Finale der Western Conference treffen die Warriors auf den Gewinner der Serie zwischen den San Antonio Spurs und Houston Rockets. Im texanischen Duell steht es nach Houstons Sieg am Sonntag 2:2.

10:10 Uhr: +FUSSBALL+

Infantino will sich mit Rassismus- Opfer Muntari treffen

FIFA- Präsident Gianni Infantino hat am Rande des Kongresses des Internationalen Fußball- Verbandes (FIFA) am Dienstag in Manama betont, dass er sich mit Sulley Muntari treffen wolle. Der ghanaische Mittelfeldspieler des italienischen Erstligisten Pescara hatte am Sonntag vor einer Woche beim Spiel in Cagliari im Finish den Platz nach rassistischen Beleidigungen verlassen.

Der Schiedsrichter hatte Muntari für dieses Verhalten mit Gelb- Rot bestraft. Erst das Berufungsgericht des italienischen Fußball- Verbands (FIGC) hob die Sperre gegen den 32- Jährigen nachträglich auf. Deshalb habe Infantino, der Muntari "uneingeschränkte Solidarität" durch die FIFA zusicherte, auch FIGC- Chef Carlo Tavecchio um ein Meeting gebeten.

09:58 Uhr: +EISHOCKEY+

WM- Aus für deutschen Top- Stürmer Rieder

Mit großen Sorgen geht Deutschlands Eishockey- Nationalteam in die entscheidenden Gruppenspiele bei der Heim- WM in Köln. Für NHL- Stürmer Tobias Rieder ist das Turnier wegen einer Verletzung vorzeitig beendet, gegen die Slowakei (Mittwoch, 20.15 Uhr) ist zudem Torjäger Patrick Hager gesperrt. Rieder riss sich am Montag beim 3:6 gegen Russland die Syndesmose im rechten Fuß. Der zweifache WM- Torschütze Hager muss am Mittwoch wegen einer Matchstrafe pausieren. Die DEB- Auswahl muss in den noch ausstehenden Gruppenspielen gegen die Slowakei, Dänemark (Freitag), Aufsteiger Italien (Samstag) und Lettland (Dienstag) Punkte sammeln, um erneut das Viertelfinale zu erreichen.

09:11 Uhr: +EISHOCKEY+

Washington gelang Ausgleich im Play- off gegen Pittsburgh

Die Washington Capitals haben im Conference- Halbfinale der nordamerikanischen Eishockey- Liga NHL gegen die Pittsburgh Penguins ein Entscheidungsspiel erzwungen. Die Capitals gewannen am Montag in Pittsburgh mit 5:2 und schafften in der "best of seven"- Serie den Ausgleich zum 3:3. Am Mittwoch kommt es daher in Washington zum Entscheidungsspiel um den Aufstieg ins Conference- Finale.

07:31 Uhr: +FUSSBALL+

Nach Absturz- Tragödie: Chapecoense flog nach Medellin

Vor einem halben Jahr kam es beim Landeanflug auf Medellin zur Tragödie, nun ist das Team des brasilianischen Top- Klubs Chapecoense per Flugzeug dorthin zurückgekehrt. Bei der Landung wurde der Linienflieger der Gesellschaft Avianca von der Flughafenfeuerwehr mit Wasser symbolisch getauft. Alle Spieler und Betreuer des neuformierten Teams wurden begeistert in Medellin empfangen. "Aus einer großen Traurigkeit und Tragödie erwächst die Möglichkeit zu einer großen Freundschaft. Wir sind Brüder für immer", sagte Bürgermeister Federico Gutierrez.

