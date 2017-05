SPÖ will mit ÖVP stimmen, stellt aber Bedingungen

"Was ich bisher gehört habe, hätte geheißen, dass wir im Sommer wählen - und das kann ja niemand wirklich wollen", so Schieder. Doch auch bis zu einem möglichen Herbsttermin möchte die SPÖ nach seinen Worten Reformvorhaben der Koalition, "die bereits paktiert sind", umsetzen. Da müsse man allerdings nun "einen Zahn zulegen", denn "der Sommer kommt schneller, als man will".

Schulautonomie- Paket und Steuerreform noch auf To- do- Liste

Zu den wichtigsten Themen gehören aus Sicht der SPÖ das Schulautonomie- Paket und die Steuerreform. "Es wäre jammerschade, die Arbeit von zwei, drei Jahren einfach in den Papierkorb zu werfen", spielte Schieder den Ball nun wieder zurück an Kurz' Partei.

Sebastian Kurz Foto: AP

Kurz gegen SPÖ- Minderheitsregierung

Nach seiner Kür zum Nachfolger des zurückgetretenen ÖVP- Parteichefs Reinhold Mitterlehner, hatte Kurz am Sonntagabend an die SPÖ appelliert, keine Minderheitsregierung anzustreben. Eine derartige Situation sei nicht von Vorteil für das Land. Eine Minderheitsregierung könnte bis zum regulären Wahltermin im Herbst 2018 im Amt sein. "Mein Weg ist das nicht", stellte Kurz fest und verwies auf vorgezogene Neuwahlen: "Wir sind bereit, diesen Weg zu gehen."

Video: Sebastian Kurz einstimmig zum neuen ÖVP- Obmann gewählt

Video: APA