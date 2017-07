SPÖ vs. FPÖ: Pensionsthema im Wahlkampf angekommen

Wütende Reaktion der FPÖ: Die SPÖ habe zugelassen, dass die Pensionen immer unter der Inflation angehoben worden seien. Erst jetzt, kurz vor der Wahl, würden Kanzler Christian Kern & Co. "ihre Liebe zu den Pensionisten entdecken". Darauf die SPÖ: Die meisten Pensionskürzungen habe es unter Schwarz- Blau von 2000 bis 2006 gegeben.

Vorerst zurückhaltend reagierte die ÖVP. Bekannt ist allerdings, dass die Volkspartei - angefangen von Ex- Vizekanzler Reinhold Mitterlehner bis zu Finanzminister Hans Jörg Schelling - immer auf Reformen bzw. Einsparungen bei den Pensionen gedrängt hat, "damit das System finanzierbar bleibt". Was tatsächlich zum finanziellen Problem werden könnte: Das Pensionsantrittsalter beträgt im Schnitt weiter 60 Jahre. Gleichzeitig steigt die Lebenserwartung weiter an.

NEOS: Rote Wahlkampfzuckerl

In der Pensionsfrage "fassungslos" gaben sich die NEOS: SPÖ- Wahlkampfzuckerl würden die langfristige Finanzierbarkeit des Systems infrage stellen. Wer hohe Pensionsbeiträge eingezahlt habe, sei der Dumme.

Peter Gnam, Kronen Zeitung