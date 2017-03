SPÖ uneins über Linie im Konflikt mit Erdogan

"Warum sollte eine Demokratie genauso handeln wie ein Staat, der die Freiheitsrechte einschränkt?", fragte Freund, der sich damit für Wahlkampfauftritte türkischer Politiker ausspricht.

"Zeigen wir, was eine offene Gesellschaft aushält"

Ihm zufolge habe der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan aber ohnehin nicht vor, in Österreich aufzutreten. "Derzeit reden wir bei türkischen Wahlkampfauftritten in Österreich eher von hypothetischen Fällen, die vor allem die Medien zu wilden Schlagzeilen treiben, aber in Wahrheit kaum eine Grundlage haben. Und wenn dann irgendein türkischer Minister auftaucht - zeigen wir ihm, was eine offene Gesellschaft aushält. Da kann er was dazulernen", so Freund.

Eugen Freund in seiner Videobotschaft Foto: Screenshot/YouTube.com

Kern: "Müssen auf nationaler Ebene glaubwürdig vorgehen"

Ob diese Botschaft bei der Mehrheit der SPÖ- Funktionäre positiv ankommt, darf aufgrund der jüngsten Beschimpfungen aus Ankara Richtung Wien angezweifelt werden. Bereits Anfang März sprach sich Kanzler Kern für ein europaweites Verbot türkischer Polit- Shows im Ausland aus. "Wir müssen hier auf nationaler Ebene glaubwürdig vorgehen", sagte der SPÖ- Politiker. Rückendeckung erhielt Kern von ÖVP- Vizekanzler Reinhold Mitterlehner. "Wahlkampfauftritte türkischer Politiker sind in Österreich unerwünscht, weil damit Konflikte aus der Türkei in unser Land getragen werden. Das ist schädlich für die Integration", sagte Mitterlehner.

