SPÖ und FPÖ holen auf: An der Spitze wird es eng

Die Werte haben sich deutlich zusammengeschoben, die ÖVP liegt derzeit bei 34 Prozent, die SPÖ bei 31 und die FPÖ bei 22 Prozent. Die SPÖ sieht sich angesichts dieser Zahlen im Aufwind und den "Kurz"- Effekt bereits verblasst. Und auch in der Kanzlerfrage hat Christian Kern gegenüber seinem Herausforderer wieder aufgeholt.

Die anderen Parteien halten sich ziemlich konstant, die Grünen werden wohl ein ordentliches Minus einfahren (2013 kamen sie auf 12,4 Prozent), Irmgard Griss dürfte den NEOS das Ticket zum Wiedereinzug ins Parlament sichern.

Pilz könnte Ergebnis durcheinanderwirbeln

In den kommenden Wochen will Peter Pilz, den die Grünen rausgekickt hatten, entscheiden, ob er mit einer eigenen Liste antritt. Potenzial, das Ergebnis zu beeinflussen, hätte die Partei auf jeden Fall. Laut einer Umfrage des Magazins "profil" könnten sich 15 Prozent vorstellen, Pilz zu wählen.

Peter Pilz bald nicht mehr in der Politik - oder? Foto: APA/DIE GRÜNEN/INES BACHER

Kommentar: Das ist noch gar nichts

Es wird kein leichter Sommer und auch kein leichter Herbst. Bei den Parteien liegen jetzt schon die Nerven blank, obwohl der Wahlkampf gerade erst in der Anfangsphase steckt. Bei den Parteistrategen rauchen die Köpfe, es wird wild gerechnet und an - nicht immer geglückten - Videos, Plakaten und Kampagnen gebastelt.

Vor wenigen Tagen hatte die SPÖ eine Fotomontage von Sebastian Kurz und Heinz- Christian Strache als Hochzeitspaar gepostet. Der jüngste Wirbel dreht sich um die als unabhängig dargestellte Plattform "Weil's um was geht", die die FPÖ in der Regierung verhindern will. Das Spendenkonto der Gruppe, zu deren Unterstützern auch die Ehefrau des Bundeskanzlers gehört, wird vom SPÖ- nahen Anwalt Gabriel Lansky verwaltet.

Jetzt regt sich aber nicht, wie manche vielleicht glauben könnten, die FPÖ über die Plattform auf, sondern die ÖVP. "Weil’s um was geht" sei eine "komische Konstruktion", "ein undurchsichtiges Modell, wo Unterstützer nicht wissen, für wen sie unterschreiben und wohin ihre Spende genau fließt", so die neue ÖVP- Generalsekretärin Elisabeth Köstinger.

Ja, es ist Wahlkampf, aber dieser hier wird ein besonders heftiger und vermutlich auch schmutziger. Denn der Ausgang der Wahl ist offen, es kann so gut wie alles passieren. Alle Seitenhiebe, Sticheleien und Attacken, die SPÖ, ÖVP und FPÖ bisher abgeschickt haben, sind wohl nichts im Vergleich zu dem, was uns bis Oktober noch bevorsteht.

Ob vielleicht jemand auch auf Inhalte setzt?

Dorist Vettermann, Kronen Zeitung