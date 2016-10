SPÖ Tirol wählte Elisabeth Blanik zur neuen Chefin

Die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik ist am Samstag beim Landesparteitag der Tiroler SPÖ in Zirl mit 92,8 Prozent der Delegiertenstimmen zur neuen Vorsitzenden gewählt worden. Die 50- jährige Landtagsabgeordnete tritt damit die Nachfolge von Ingo Mayr an, der Mitte September seinen Rückzug von der Parteispitze angekündigt hatte.